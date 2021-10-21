Українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка"Злата Огневич вразила шанувальників незвичним чином, влаштувавши "концерт" в торговому центрі.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Тікток. Як і багато інших виконавців, Злата використовує цю соцмережу, щоб періодично радувати шанувальників короткими роликами зі своїми піснями.

Цього разу Огневич вирішила зняти своєрідний "кліп", не виходячи з торгового центру. На кадрах співачка сиділа на ескалаторі, який піднімався вгору і співала власну пісню «Клинок».

Образ співачки не міг не привернути до себе увагу. Так, Злата була одягнена в білий костюм в стилі кежуал, джинсову куртку і неоново-зелені кросівки. У такому вбранні співачку побачиш нечасто, адже зазвичай вона віддає перевагу більш жіночному і класичному одягу.

"Тільки вперед, не озираючись назад", - підписала кадри співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на відео.

"Злата, кому ця пісня присвячена?", "Несподівано бачити таку Вас", "пісня дуже крута", "мені одній боляче дивитися що білими штанами сідає на ескалатор", - пишуть люди.

Нагадаємо, Злата Огневич відправила учасників "Холостячки" на детектор брехні, хто виявився одружений.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич в брючному костюмі показала непідробні емоції.

Також Politeka писала, що Огневич показала, яка красива у переможця "Холостячки" буде теща.