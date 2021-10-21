Украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич впечатлила поклонников непривычным образом, устроив «концерт» в торговом центре.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в ТикТок. Как и многие другие исполнители, Злата использует эту соцсеть, чтобы периодически радовать поклонников короткими роликами со своими песнями.

На этот раз Огневич решила снять своеобразный «клип», не выходя из торгового центра. На кадрах певица сидела на эскалаторе, который поднимался вверх и пела собственную песню «Клинок».

Образ певицы не мог не привлечь к себе внимание. Так, Злата была одета в белый костюм в стиле кэжуал, джинсовую куртку и неоново-зеленые кроссовки. В таком наряде певицу увидишь нечасто, ведь обычно она предпочитает более женственную и классическую одежду.

«Только вперёд, не оглядываясь назад», - подписала кадры певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на видео.

«Злата, кому эта песня посвящённая?», «Неожиданно видеть такую Вас», «Песня очень крутая», «Мне одной больно смотреть что белыми штанами садится на эскалатор», - пишут люди.

Напомним, Злата Огневич отправила участников "Холостячки" на детектор лжи, кто оказался женат.

Как сообщала Politeka, «холостячка» Огневич в брючном костюме показала неподдельные эмоции.

Также Politeka писала, что Огневич показала, какая красивая у победителя "Холостячки" будет теща.