Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка 2" - украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников нежным фото из новой фотосессии.

Как сообщает Politeka.net, Злата Огневич поделилась новым портретным фото, а также поделилась мудрыми словами, которые способны направлять душу. Фото было опубликовано в Instagram артистки.

Злата Огневич показала свой фотопортрет крупным планом без ретуши и фильтров. В кадре артистка позирует, глядя в камеру. В деталях можно рассмотеть ее лицо, уловить взгляд из-под длинных и пушистых ресницами с широкими стрелками на веках. Ее каштановые волосы распущены - их треплет веторок.

Снимок получился нежным и романтичным, а игра солнца и тени добавила кадру еще большей атмосферности.

"Если вы чувствуете, что мечты не сбываются, то, вероятно, решите, что вам нужно делать что-то дополнительно или переосмыслить стратегию целиком. На самом деле вам нужно не больше, а меньше: меньше шума, накрывающего вас изнутри и снаружи. Тогда вы найдете пространство для того, чтобы самые искренние веления вашего сердца дали всходы и расцвели", - написала Злата, цитируя буддийского монаха Тик Нат Хана.

Поклонники тут же отреагировали на новый кадр в фотоблоге своей любимицы: "Злата вы прекрасны😍 Восхищаюсь", "Очень чувственная", "Как красиво".

Напомним, что Злата Огневич отправила участников "Холостячки" на детектор лжи.

Также Politeka писала, что Огневич не смогла скрыть чувства к участнику "Холостячки".

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