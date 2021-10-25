Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка 2" - украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников нежным фото из новой фотосессии.
Как сообщает Politeka.net, Злата Огневич поделилась новым портретным фото, а также поделилась мудрыми словами, которые способны направлять душу. Фото было опубликовано в Instagram артистки.
Злата Огневич показала свой фотопортрет крупным планом без ретуши и фильтров. В кадре артистка позирует, глядя в камеру. В деталях можно рассмотеть ее лицо, уловить взгляд из-под длинных и пушистых ресницами с широкими стрелками на веках. Ее каштановые волосы распущены - их треплет веторок.
Снимок получился нежным и романтичным, а игра солнца и тени добавила кадру еще большей атмосферности.
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"Если вы чувствуете, что мечты не сбываются, то, вероятно, решите, что вам нужно делать что-то дополнительно или переосмыслить стратегию целиком. На самом деле вам нужно не больше, а меньше: меньше шума, накрывающего вас изнутри и снаружи. Тогда вы найдете пространство для того, чтобы самые искренние веления вашего сердца дали всходы и расцвели", - написала Злата, цитируя буддийского монаха Тик Нат Хана.
Поклонники тут же отреагировали на новый кадр в фотоблоге своей любимицы: "Злата вы прекрасны😍 Восхищаюсь", "Очень чувственная", "Как красиво".
Напомним, что Злата Огневич отправила участников "Холостячки" на детектор лжи.
Также Politeka писала, что Огневич не смогла скрыть чувства к участнику "Холостячки".
Как Politeka сообщала, что Огневич устроила "концерт" на эскалаторе