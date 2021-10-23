Отгремел шестой выпуск "Холостячки 2" с певицей Златой Огневич, в результате которого сразу трое кавалеров потерпели поражение в борьбе за ее сердце.

Так, чем ближе к финалу, тем больше накаляются страсти. В этот раз 35-летняя "Холостячка" Огневич решила проверить некоторых участников на полиграфе. Сразу же после процедуры шоу покинул Влад Ясько. Злата уверена, что он еще не до конца порвал со своей бывшей девушкой и испытывает к ней чувства.

На церемонии роз Огневич отправила домой еще двух мужчин, которые считались фаворитами на проекте, - Романа Свечкоренко и Винценцо Дулепу.

"Холостячка" обвинила последнего в неискренности и игре перед камерами. А к Свечкоренко после полиграфа у нее появился ряд вопросов. Так и вскрылась его тайна. Оказывается, он пришел на шоу будучи еще женатым. Злата выгнала его с одним нюансом: если он официально разведется с женой, то сможет вернуться. Роман пообещал так и сделать.

Украинцы бурно обсуждают в комментариях шестой эфир и решение "Холостячки":

"Интересно, как же на кастинге проверяли так участников, что женатого пропустили, чистый ход на рейтинг шоу"

"Остались достойные мужчины, жалко уходу каждого 🥺"

"А почему только троих проверили на детекторе???? Нужно было всех. А то получается слили троих 👏"

"Жаль Романа. Такая красивая пара была 😞"

"Это ужас какой-то, неужели сейчас такие мужчины? А еще говорят, что женщины языками много ляпают"

"Мне кажется Злате подходит Дима, Макс и Олег, они ей больше всего гармонируют в отношениях... А там время покажет😍 "

"Злата тоже не совсем искренняя играет как кошка с мышками"

Напомним, главный фаворит "Холостячки" Златы Огневич, в Сети смекнули, кто это: "Дойдет до финала"

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