Психолог Роман Свечкоренко, который недавно стал одним из вылетевших с проекта «Холостячка» претендентов на сердце Златы Огневич, объяснил, почему сразу не признался певице, что еще женат.

Как пишет Politeka.net, инцидент с Романом привлек внимание многих зрителей второго сезона шоу «Холостячка». Как выяснилось в процессе съемок, парень пришел на шоу еще до окончания бракоразводного процесса со своей женой. Огневич узнала об этом не сразу, однако, получив эту информацию, тут же решила попрощаться с участником. Тем не менее певица дала ему шанс вернуться на проект, как только его развод будет завершен.

В новых Сториз на своей странице в Инстаграм Роман рассказал, что они с женой решили разойтись полтора года назад, а 10 месяцев назад подали на развод.

«Все с кем я общался по поводу моего участия в проекте знали, что я еще не разведен, потому что я не скрывал этого», - пояснил психолог, комментируя ситуацию на проекте.

Он также уточнил, что остальные участники тоже знали о его ситуации.

Впрочем, Роман продолжает настаивать на том, что не обязан был сообщать о ней самой Злате.

«Я считают, что это было неуместно на том этапе наших отношений. Если бы вернуть время назад, я бы сказал раньше, но только чтобы переиграть ситуацию, а не потому что поменял свою точку зрения», - заявил Свечкоренко.

Он отметил, что у них с Огневич явно разные взгляды на ситуацию: он видит свои отношения с женой пройденным этапом, а она – незаконченным процессом.

Напомним, изгнанный из "Холостячки" Роман Свечкоренко разразился злобной тирадой.

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