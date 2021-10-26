Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка 2" - украинская певица Злата Огневич решила показать, как можно преобразить внешность благодаря оригинальному тату.

Популярная исполнительница много показывает разных кадров в Инстаграм и интригует внешностью, а также своими разными образами для модных фотосессий или съемок шоу. В этот раз Злата показала свой стиль, в котором предстала во время интервью для телепередачи.

«Сегодня еду на интервью. Не знаю, о чем меня там будут прашивать, главное, чтобы это были интересные вопросы. Потому что очень часто звучат какие-то слишком стандартные или общепринятые. А мне так хочется поговорить о чем-то интересном, глубоком, важном.

Поэтому надеюсь, что сегодня будет именно такое интервью. Решила сделать себе тату, пока что перманентное. Это чтобы понять вообще, насколько оно мне подходит, не надоест ли. Вообще это место для тату просто идеальное. Это птица Феникс, очень символичный знак для меня. Поэтому еще немного так похожу и наверное набью себе где-то тату», - высказалась Злата.

Ранее Злата Огневич поделилась новым портретным фото, а также поделилась мудрыми словами, которые способны направлять душу.

Напомним, изгнанный из "Холостячки" Роман Свечкоренко разразился злобной тирадой.

Как сообщала Politeka, "холостячка" Огневич показала лицо крупным планом без ретуши и фильтров.

Также Politeka писала, что раскрылась пикантная особенность Златы Огневич и Олега из "Холостячки", показательное видео.