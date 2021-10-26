Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка 2" - украинская певица Злата Огневич показала, что для нее идеальный вечер.

Как пишет Politeka.net, кадрами «Холостячка» поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Я обожаю такие теплые дружеские встречи. Настольные игры, любимое кино и женские секретики – идеальный план на вечер!», - написала она.

Также элементом приятного вечера оказались вкусные и не особо полезные снеки.

Отметим ранее в одном из интервью Злата Огневич рассказывала, что не водит близкой дружбы с коллегами по цеху, а общается с ними во время концертов, съемок. При этом певица старается поддерживать хорошие отношения со многими.

«Конечно, крепкой дружбы нет, потому что друзей не бывает много. У меня остались друзья из института – с ними встречаемся, общаемся», - рассказывала Злата.

Напомним, Огневич распахнула рубашку и обескуражила огромным рисунком на интересном месте: "Решила сделать себе тату"

Как сообщала Politeka, вылетевший из "Холостячки" Свечкоренко объяснил, почему не рассказал Огневич правду о браке

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