Популярная украинская певица Тина Кароль обратилась к своим поклонникам после того, как ее новый клип попал на просторы интернета раньше запланированной даты его релиза.

Исполнительница эмоционально отреагировали на случившуюся с ней неприятность в Инстаграм, пишет Politeka.net.

28 октября должна была состояться премьера нового клипа Кароль на песню «Двойной рай». Однако, по неизвестной причине музыкальное видео попало в сеть вечером 27 числа.

Певица обратилась к своим поклонникам и признала, что для нее это стало неожиданностью. Кароль попросила фанатов в любом случае посмотреть премьеру клипа завтра и поддержать ее.

«Всем привет! Я знаю, что кто-то уже успел посмотреть клип – он открылся чуть-чуть раньше…Ну и прекрасно! Значит планета, мир и вселенная так захотели. Теперь все вместе радуемся тому, что премьера-таки состоялась. У себя прошу или удалить или как…не знаю. Но точно завтра поддержите премьеру как будто вы видите в первый раз», - попросила певица.

Она добавила, что ее команда планирует принять меры в связи со случившимся.

«Если честно, мы удивлены, конечно же, немножко и расстроены. Будем ругаться с YouTube, но как стучаться непонятно куда», - произнесла Тина.

В то же время она подчеркнула, что сложившаяся ситуация стала «праздником музыки» и подчеркнула, что делает все для своих поклонников.

Напомним, Кароль в мечтательном образе взбудоражила непривычным видом.

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