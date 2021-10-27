Известная украинская певица Тина Кароль, которая анонсировала выпуск новой песни сразу после презентации предыдущей композиции, удивляет стильными фото из новых съемок.

Популярная исполнительница уже совсем скоро проведет презентацию своей новой работы, поэтому постоянно интригует образами на кадрах из модных фотосессий. Артистка часто снимается в разных нарядах, поэтому ей всегда есть что показать и чем удивить.

Как можно заметить, в лаконичном образе и с простым макияжем светловолосая артистка все равно выглядела роскошно и непринужденно. Фанаты же заметили, что кадр – это анонс к новой работе:

«Как сильно вы ждёте завтрашний день? 🤩; Жду как обычный день, но с предвкушением чего-то необычного, полного любви к нам от тебя, Тиночка 😍; Я уже даже и не верю🙏 , что это будет завтра, так долго ждали, уже не могу, жду с нетерпением❤; Очень сильно!; Даже представить не могу, что на этот раз шедевр😍 Эта интрига🔥🔥🔥 С головы не выходит» - пишут заинтригованные фанаты.

Напомним, в понедельник утром знаменитость взбудоражила свою фан-базу новым видео. Сейчас Кароль готовится к выпуску нового альбома и клипа на песню «Двойной рай». В преддверии этого события певица не перестает подогревать интерес поклонников, публикуя все новые тизеры.

На этот раз Тина показал короткий фрагмент из будущего клипа. На кадрах, которые сняты в голубых тонах, можно увидеть только очертания певицы, которая чувственно изгибается под музыку.

Напомним, Кароль с глазами разного цвета пококетничала перед камерой, появилось видео.

Как сообщала Politeka, Кароль игриво наклонилась и показала, какие достоинства обычно прячет под одеждой.

Также Politeka писала, что Тина Кароль показала уникальные кадры с красавчиком музыкантом.