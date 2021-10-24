Известная певица и украинская поп-дива Тина Кароль поделилась в Instagram фрагментом видео с музыкантом, который аккомпанировал ей на гитаре.

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась уникальными совместными кадрами с коллегой, и опубликовала кусочек видео, где певица вживую спела свое новое творение "Хороший парень" перед зрителями и слушателями.

В "историях" она показала уникальные кадры, снятые во время совместной работы над треком, а также совместное видео с музыкантом Антоном Поповым.

Тина выбрала наряд в стиле кэжуал: свитшот белого цвета, облегающие штаны-скини и кроссовки на массивной подошве. На ее лице минимум макияжа, а волосы распущены. Антон же появился в черных джинсах и белой футболке с принтом.

Стоит отметить, что песня "Хороший парень" входит в восьмой альбомй "Красиво". В нем Тина Кароль эффектно продемонстрировала новый сценический образ.

Она изменила визуал, аудио и даже тембр голоса, прям душа и талант. Однако перевоплощение певицы оценили не все, в сети ее новый альбом раскритиковали. Тогда как видео на песню "Хороший парень" произвело фурор.

Напомним, Тина Кароль покрасовалась гибкостью перед главными красотками страны: кадры представления.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль похвасталась обновкой и поразила невероятной позой.

Также Politeka писала, что Тина Кароль раскрыла дату важного события, которого многие ждали.