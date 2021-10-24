Известная певица и украинская поп-дива Тина Кароль поделилась в Instagram фрагментом видео с музыкантом, который аккомпанировал ей на гитаре.
Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась уникальными совместными кадрами с коллегой, и опубликовала кусочек видео, где певица вживую спела свое новое творение "Хороший парень" перед зрителями и слушателями.
В "историях" она показала уникальные кадры, снятые во время совместной работы над треком, а также совместное видео с музыкантом Антоном Поповым.
Тина выбрала наряд в стиле кэжуал: свитшот белого цвета, облегающие штаны-скини и кроссовки на массивной подошве. На ее лице минимум макияжа, а волосы распущены. Антон же появился в черных джинсах и белой футболке с принтом.
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Стоит отметить, что песня "Хороший парень" входит в восьмой альбомй "Красиво". В нем Тина Кароль эффектно продемонстрировала новый сценический образ.
Она изменила визуал, аудио и даже тембр голоса, прям душа и талант. Однако перевоплощение певицы оценили не все, в сети ее новый альбом раскритиковали. Тогда как видео на песню "Хороший парень" произвело фурор.
Напомним, Тина Кароль покрасовалась гибкостью перед главными красотками страны: кадры представления.
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