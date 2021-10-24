Известная певица и украинская поп-дива Тина Кароль, которая несколько дней тому назад презентовала новую песню из последнего альбома, впечатлила кокетливым образом в темном платье.

Тина Кароль в последнее время стала чаще показывать фанатам свои образы. К тому же звезда отступила от привычного стиля – длинных платьев с закрытым верхом, скромных костюмов одного цвета и лаконичного образа в целом.

Теперь Кароль чаще экспериментирует, надевает мини-юбки, короткие платья с внушительным вырезом и носит дизайнерские костюмы. Нередко Тина принимает участие в провокативных фотосессиях, а также снимает рекламные видео.

Напоминая о выходе своей новой песни, Тина решила хвастнуть также и формами в маленьком темном платье. Не обошлась звезда и без кокетства – артистка спустила тонкие лямки с плечь и наклонилась.

Также в "историях" она показала уникальные кадры, снятые во время совместной работы над треком, а также совместное видео с музыкантом Антоном Поповым.

Стоит отметить, что песня "Хороший парень" входит в восьмой альбомй "Красиво". В нем Тина Кароль эффектно продемонстрировала новый сценический образ.

Напомним, Тина Кароль покрасовалась гибкостью перед главными красотками страны: кадры представления.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль похвасталась обновкой и поразила невероятной позой.

Также Politeka писала, что Тина Кароль раскрыла дату важного события, которого многие ждали.