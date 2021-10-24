Популярная украинская певица Тина Кароль в преддверии выхода своего альбома порадовала поклонников, показав себя вблизи на новом видео для соцсетей.

Как пишет Politeka.net, сейчас артистка готовится к релизу нового альбома, активно подогревая к нему интерес своих поклонников. У себя в ТикТок Кароль поделилась новым видео, на котором кокетливо подпевала собственной песне «Двойной рай».

На кадрах Тина показала себя совсем близко. При этом певица наложила на видео специальную маску, которая сделала ее глаза разноцветными: один – ярко голубым, а второй – зеленовато-серым.

Сначала Кароль подпевала своей песне, а затем просто мило улыбалась на камеру и кокетливо закусывала губу.

«Ждём релиз альбома вместе. Кто снял свое видео?», - подписала кадры певица.

Ее поклонники не смогли остаться в стороне.

«Ты шикарная», «В полном ожидании релиза Очень-очень ждём. Так хочется услышать новые песни», «Малыш, когда же будет видео работа ? Интерес растет вместе с ожиданием», «солнечная ждём продолжения двойного рая», «Ярче солнышка. Наша самая красивая Тиночка», - пишут люди.

Напомним, Кароль игриво наклонилась и показала, какие достоинства обычно прячет под одеждой.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль показала уникальные кадры с красавчиком музыкантом.

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