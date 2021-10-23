Известная украинская певица Тина Кароль, ранее принявшая участие в провокативной фотосессии в одном черном комплекте, удивила фигурой на последнем выступлении в комбинезоне.

Исполнительница стала вести свой блог в Инстаграм заметно активнее, чем раньше. Причем артистка не стала скрывать, что уже готова к новым отношениям, стала более уверенная в себе и отступает от привычного образа скромницы.

К тому же Тина начала менять имидж и теперь на ее концертах чаще можно заметить далеко не классические наряды и скромные платья в пол. Одним из таких считается темный комбинезон без принтов и украшений.

Во время исполнения одной из композиций звезда смогла продемонстрировать фигуру во всей красе. Изогнувшись перед камерой, Тина показала не только пластику. Благодаря множественным тренировкам, Кароль есть что показать, даже просто повернувшись спиной.

Ранее звезда удивила кадрами из новой необычной фотосессии, на которых позирует в смелом образе.

Как видно, на снимках Тина запечатлена в удивительных позах, она как будто испытывает свою пластичность и гибкость, демонстрируя соблазнительное тело. Перед камерой звезда появилась в черном комплекте – коротких шортах и топике, который подчеркнул стройную фигуру и загорелую кожу.

Напомним, Тина Кароль покрасовалась гибкостью перед главными красотками страны: кадры представления.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль похвасталась обновкой и поразила невероятной позой: "Это успех".

Также Politeka писала, что Тина Кароль раскрыла дату важного события, которого многие ждали: "Ну наконец!".