Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась своей гибкостью в преддверии выпуска нового клипа - кадры уже появились в Сети.
Как передает Politeka.net, соответствующий ролик появился на странице проекта «Зірковий шлях».
«Какая гибкость 😳 Тина Кароль снова удивляет. Певица @tina_karol показала свою «осень в спорте» и сделала растяжку под будущую песню. Тем временем фаны пишут, что кусочек трека уже стоит на репите. Вы также ждете премьеру? Напомним, после недавнего интервью Ани Лорак о травле некоторые украинцы заподозрили, кто к этому якобы причастна Тина Кароль», - говорится в посте.
В комментариях появилось много комплиментов в адрес Кароль. Однако также вспомнили недавнее интервью Ани Лорак, где она заявила, что долгое время на нее был заказ и сделала его вероятно какая-то украинская певица.
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Многие украинцы посчитали, что этим человеком является Тина Кароль. Также тогда высказали предположения, что Лорак в конфликте как со Светланой Лободой, так и с Тиной Кароль.
«Не ждем! Слушаем песню Ани Лорак Он! Это шедевр!», - написали в комментариях к посту о Тине Кароль.
Напомним, Кароль игриво наклонилась и показала, какие достоинства обычно прячет под одеждой.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль показала уникальные кадры с красавчиком музыкантом.
Также Politeka писала, что Ани Лорак с животом напоказ удивила новым образом на прогулке: "А внутри любовь и боль"