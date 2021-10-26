Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась своей гибкостью в преддверии выпуска нового клипа - кадры уже появились в Сети.

Как передает Politeka.net, соответствующий ролик появился на странице проекта «Зірковий шлях».

«Какая гибкость 😳 Тина Кароль снова удивляет. Певица @tina_karol показала свою «осень в спорте» и сделала растяжку под будущую песню. Тем временем фаны пишут, что кусочек трека уже стоит на репите. Вы также ждете премьеру? Напомним, после недавнего интервью Ани Лорак о травле некоторые украинцы заподозрили, кто к этому якобы причастна Тина Кароль», - говорится в посте.

В комментариях появилось много комплиментов в адрес Кароль. Однако также вспомнили недавнее интервью Ани Лорак, где она заявила, что долгое время на нее был заказ и сделала его вероятно какая-то украинская певица.

Многие украинцы посчитали, что этим человеком является Тина Кароль. Также тогда высказали предположения, что Лорак в конфликте как со Светланой Лободой, так и с Тиной Кароль.

«Не ждем! Слушаем песню Ани Лорак Он! Это шедевр!», - написали в комментариях к посту о Тине Кароль.

Напомним, Кароль игриво наклонилась и показала, какие достоинства обычно прячет под одеждой.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль показала уникальные кадры с красавчиком музыкантом.

Также Politeka писала, что Ани Лорак с животом напоказ удивила новым образом на прогулке: "А внутри любовь и боль"