Украинская певица Каролина Куек (Ани Лорак) показала, как гуляет по набережной у гор, впечатлив фигуркой в топике.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак является успешной отечественной певицей, которая уехала жить и строить карьеру в Россию. Звезда недавно презентовала новую песню "Я жива" из нового альбома, которая занимает первое место в трендах Ютуба. Теперь певица решила подогреть интерес к синглу в Инстаграм, опубликовав новое видео.

На новом видео Лорак была в топике, куртке и лосинах. Звезда гуляла по набережной у год, наслаждаясь погодкой.

"Спасибо, мои любимые, за то, что слушаете мой первый хит-сингл из нового альбома #ЯЖИВА. Спасибо каждому за комментарии и теплые слова) Благодаря вам песня #ОН занимает топ-места во всех чартах.

Какая строчка зацепила вас больше всего?", - написала Лорак.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"В сотый раз все простишь, а я. Не прощаю сама себя", "Я скрываю его от всех", "Красотка. А внутри любовь и боль...строчка в самое сердце".

Напомним, невесту экс-мужа Ани Лорак Мурата раскритиковали из-за неудачного наряда

А еще Politeka сообщала, что Ани Лорак смутила видом в черном топике и засветила тату во время прогулки

Также Politeka писала, что Лорак в черном костюме взволновала чувственным образом рядом с Киркоровым



