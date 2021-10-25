Украинская певица Каролина Куек (Ани Лорак) показала, как гуляет по набережной у гор, впечатлив фигуркой в топике.
Как пишет Politeka.net, Ани Лорак является успешной отечественной певицей, которая уехала жить и строить карьеру в Россию. Звезда недавно презентовала новую песню "Я жива" из нового альбома, которая занимает первое место в трендах Ютуба. Теперь певица решила подогреть интерес к синглу в Инстаграм, опубликовав новое видео.
На новом видео Лорак была в топике, куртке и лосинах. Звезда гуляла по набережной у год, наслаждаясь погодкой.
"Спасибо, мои любимые, за то, что слушаете мой первый хит-сингл из нового альбома #ЯЖИВА. Спасибо каждому за комментарии и теплые слова) Благодаря вам песня #ОН занимает топ-места во всех чартах.
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Какая строчка зацепила вас больше всего?", - написала Лорак.
Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:
"В сотый раз все простишь, а я. Не прощаю сама себя", "Я скрываю его от всех", "Красотка. А внутри любовь и боль...строчка в самое сердце".
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