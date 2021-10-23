Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая уехала жить и работать в РФ, показала, как теперь проводит время в отпуске и веселится практически сразу после очередной презентации своей новой композиции.

Каролина презентовала новую песню ночью и сразу после этого начала показывать в Инстаграм, как веселится на отдыхе. Причем звезда не раскрывает, уехала ли она вместе с кем-то из близких или же у нее запланирована череда деловых поездок.

На новых Кадрах Каролина также впечатлила образом не по погоде. Артистка выбрала для выхода в свет черные ботинки, лосины и ярко-салатовую жилетку. А вот черный топ с оригинальным дизайном и рисунком озадачил поклонников.

Остановившись пообедать Каролина сняла жилет и доказала, что даже в такую погоду ей совершенно не холодно и греться в осенней жилетке она не намерена. При этом звезда также засветила свое тату – бабочку, которую обычно прячет от внимательных фанатов.

Мы также писали, что исполнительница с самого детства занимается развитием карьеры.Сейчас у нее миллионы фанатов, которых она старается удивить и порадовать. В своем аккаунте звезда часто рассказывает, что нового готовит.

День назад Лорак опубликовала новый пост, в котором рассказала о долгожданной премьере новой песни и скорый выход еще других запланированных новинок.

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