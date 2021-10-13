Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, рассказала, какой долгожданный подарок приготовила своим поклонникам и привела их в восторг новыми фото.

Популярная артистка уже много лет выступает на сцене, и старается развиваться, передает Politeka.net. Ани Лорак решила порадовать своих многочисленных поклонников, рассказав в новом посте Инстаграм, что им приготовила.

"С нетерпением жду выхода альбома ❤️ А уже 27 октября встретимся в Питере. Лучшие песни для вас! PS. Как думаете, когда мы представим новый альбом?⬇️", - откровенно написала Лорак.

Пост звезда подкрепила снимками в безразмерном пальто.

За 35 минут пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев:

"Совсем скоро? 😂 а если честно, то в начале ноября - конец октября😍 безумно ждем! ❤️", "Какая же вы красивая 💛🥰 Надеюсь, в конце этого месяца услышим альбом!", "Очень красивая❤🌹👑! Очень ждём Ваш новый альбом❤💝!", "невероятная ❤️ думаю скоро 😉", "Какие фотографии, атмосфера🖤🔥 ждем с нетерпением альбом!".

Отметим, Ани Лорак с 90-х годов стала набирать популярность. Звезда выпустила около 20 альбомов и несчетное количество клипов.

Долгое время певица не выступала в Украине из-за своих выступлений в РФ, но в 2021-ом году она дала два концерта в Одессе.

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