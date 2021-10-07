Певица Ани Лорак (Каролина Куек), родом из Украины, рассказала, какой подарок приготовила поклонникам, представ в красивом образе на отдыхе за границей.

Популярная певица улетела в Объединенные Арабские Эмираты, откуда радует новыми снимками и не только, передает Politeka.net. Недавно певица выпустила новую песню на украинском языке "Бачила", однако это не единственный сюрприз для фанатов.

В своем новом посте Инстаграм Ани Лорак рассказала, что готовит альбом, и пока набирается сил на отдыхе.

"Перезагрузка перед важным творческим этапом❣️Совсем скоро новый альбом…💥

Вы готовы?", - написала звезда, подкрепив теплым фото.

Артистка предстала в красивом образе с топом и брюками.

За 50 минут публикация собрала почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Мы всегда в позиции "полная готовность"!!! С нетерпением ждем новой музыки от Вас, наша Дива ! Этот альбом точно должен стать хитом! ❤️🔥", "Какая же красивая!!! Интрига... когда же новый альбом?🥰 в ноябре?", "Шикарная😍 Каролиночка, отдыхайте🙏🏻❤️ заряжайтесь тёплом и солнышком😍 а мы с нетерпением будем ждать премьер😍", "Каролина, вы супер😍 обожаю я вас с детства🙂", "А фигура вообще столько лет - нереальная 😍".

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Как сообщала Politeka, Лорак, запевшая на украинском, шикует в отеле с номерами до 400 тыс. гривен

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