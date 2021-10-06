Известная певица Ани Лорак, которая недавно выпустила песню на украинском языке, поехала отдыхать в Арабские Эмираты.

Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной певицей. Как известно, недавно исполнительница выступила с концертом в Украине, спустя много лет. В 2014-ом году артистка покинула Украину и из-за высказываний в её адрес, осталась в России. Однако недавно Ани Лорак выпустила новую песню на украинском языке, после чего её позвали обратно в Украину.

Стало известно, что после съемок нового клипа певица отправилась на дорогостоящий отдых в Арабские Эмираты. Отель, в который отправилась Ани Лорак, часто посещают разные знаменитости. Певица опубликовала фото, с панорамного вида на террасе отеля. Также на кадрах можно увидеть безбрежный бассейн, который находится за спиной Ани Лорак.

Стоимость одной ночи в отеле с шикарным видом составляет от 18 072 гривен до 397 600 гривен.

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