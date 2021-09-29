В Сети показали фото звезд со своими детьми
Как передает Politeka.net, кадры появились на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм.
«Самые стильные мамочки шоу-бизнеса», - подписаны кадры.
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Отметим, пост вызвал неоднозначную реакцию.
«А что в этой компании делает Лобода и Лорак?», «А к чему тут Лобода, Лорак?», «здесь, во -первых,не говорили конкретно об украинском шоу-бизнесе, во вторых, они здесь все мамы, в третьих, говорите что -угодно, а Ани Лорак больше 20 лет на сцене пашет», «Вас не включили, вот и беситесь», - пишут в комментариях.
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