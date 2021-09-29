В Сети показали фото звезд со своими детьми

Как передает Politeka.net, кадры появились на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм.

«Самые стильные мамочки шоу-бизнеса», - подписаны кадры.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с сыном

"Холостячка" и актриса Ксения Мишина с сыном

Певица Ани Лорак и дочкой

Жена "Холостяка Никиты Добранина Дарья

Певица Светлана Лобода дочерью

Отметим, пост вызвал неоднозначную реакцию.

«А что в этой компании делает Лобода и Лорак?», «А к чему тут Лобода, Лорак?», «здесь, во -первых,не говорили конкретно об украинском шоу-бизнесе, во вторых, они здесь все мамы, в третьих, говорите что -угодно, а Ани Лорак больше 20 лет на сцене пашет», «Вас не включили, вот и беситесь», - пишут в комментариях.

Напомним, супруга Кошевого занялась гардеробом Эллерта после его "расставания" с Мишиной

Как сообщала Politeka, Полякова сделала улыбку по "наводке" Леси Никитюк, как теперь выглядит суперблондинка: "Акула".

Также Politeka писала, что Ани Лорак и Тодоренко из "Орла и решки" одновременно хвастнули фигурами в купальниках: "Настоящий эталон женственности".