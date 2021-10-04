Известная певица Ани Лорак показала соблазнительные кадры в образах из нового клипа

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая долгие годы успешно строит карьеру в российском шоу-бизнесе, недавно представила поклонникам украиноязычную песню и чувственный клип. Теперь же в своем Instagram звезда устроила горячее дефиле в образах их ее нового клипа.

Так, среди прочего, на одном из фото Ани запечатлена в узком темно-зеленом мини-платье, которое едва прикрывает прелести, обтягивая стройную талию. Здесь ее волосы имеют розовый оттенок, а на лице яркий макияж, который ее очень молодит.

На еще одном из фото певица позирует на съемочной площадке в роскошной объемной вышиванке, под которой проглядывается пышное темно-синее платье. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, она выглядит все моложе и моложе.

В подписи к фото Лорак предложила фанатам выбрать, какой образ им нравится больше всего. Конечно же пользователи принялись комментировать снимки артистки: "Все фотки шикарные", "Каролина, вы самая прекрасная и роскошная", "Не узнать, опять помолодела", "Все образы просто потрясающие, но мне нравятся очень 1, потому что подходит под цвет ваших глаз", "Фигура Мэрилин Монро", "Глаз не отвести!", "Вы очень красивая".

Напомним, Ани Лорак в "невидимом" платье показала, как сменила стиль: фото преображения.

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