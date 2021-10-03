Известная певица Ани Лорак похвасталась кадрами роскошного отдыха

Артистка, которая 27 сентября отпраздновала своей 43-летие, отправилась в солнечные ОАЭ. Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Лорак сперва показала фото с самолета, не раскрывая пункт своего назначения.

А позже певица показала, как завтракает в роскошном отеле в Дубае.

С террасы открывается потрясающий вид на самое большое в мире колесо обозрения «Глаз Дубая».

Также можно увидеть элитный микрорайон Дубая Jumeirah Beach Residence.

Напомним, на днях уроженка Украины, которая уже продолжительное время живет в Москве, посетила Киев. Однако Лорак о своей поездке умолчала в сети. Артистка выступила на корпоративе в одном из столичных ресторанов. Соответствующие фото и видео появились на фан-страницах Лорак в Инстаграм.

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