Известная певица Ани Лорак похвасталась кадрами роскошного отдыха
Артистка, которая 27 сентября отпраздновала своей 43-летие, отправилась в солнечные ОАЭ. Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net
Лорак сперва показала фото с самолета, не раскрывая пункт своего назначения.
А позже певица показала, как завтракает в роскошном отеле в Дубае.
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С террасы открывается потрясающий вид на самое большое в мире колесо обозрения «Глаз Дубая».
Также можно увидеть элитный микрорайон Дубая Jumeirah Beach Residence.
Напомним, на днях уроженка Украины, которая уже продолжительное время живет в Москве, посетила Киев. Однако Лорак о своей поездке умолчала в сети. Артистка выступила на корпоративе в одном из столичных ресторанов. Соответствующие фото и видео появились на фан-страницах Лорак в Инстаграм.
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