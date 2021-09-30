Популярная певица Ани Лорак, которая недавно выпустила новую песню на украинском языке, показала, как проходит её репетиция

Как передает Politeka.net, Ани Лорак (Каролина Куек) является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему таланту еще в конце 90-ых годов. Певица выпустила множество успешных альбомов. В 2008-ом году артистка представляла Украину на международном конкурсе Евровидение, где заняла 2-ое место.

На этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показывает, как проходит её репетиция. Певица в шикарном кожаном платье коричневого цвета с ремнем в тон. Свой образ она дополнила круглыми очками.

Она поёт: "Любишь - не любишь, это не важно. Ты обманул, я тебя дважды..."

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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