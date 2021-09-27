Украинская певица Маша Гойя (Masha Goya) получила предложение руки и сердца на сцене "Вечернего Квартала"

Маша Гойя работала с бывшим продюсером и возлюбленным певицы Ани Лорак, Юрием Фалесой, передает Politeka.net.

По воспоминаниям артистки, она пришла на кастинг в короткой юбке по просьбе продюсера. После того, как Гойя показала свои вокальные способности, они стали работать вместе.

Как рассказала певица, на тот момент у экс-возлюбленного Ани Лорак были тяжелые времена и пришлось начинать все с нуля. Их отношения переросли из официальных в романтические, что позже артистка отрицала.

В 2015 году Гойя и Фалеса расстались в дружеских отношениях. Певица стала строить карьеру самостоятельно, и встретила возлюбленного Артема на два года младше ее. Вероятно, именно бойфренд сделал предложение Маше на сцене "Вечернего Квартала" 26 сентября.

Артистка выступила в белом костюме, когда перед ней на колено встал ее бойфренд.

В сторис девушка показала красивое колечко на пальце.

"Вечер сюрпризов!!! Я счастлива", - написала Маша.

Отметим, Маша Гойя - настоящее имя Мария Шаповалова, родилась 12 ноября 1988 года в Кривом Роге.

Артистка выступает на сцене с ранних лет и принимала участие в разных конкурсах и шоу, в том числе в "Фабрике звезд" и "Голос страны".

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