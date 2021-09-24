Известная певица Ани Лорак, которая много лет жила и работала в России, недавно вернулась на Родину и выпустила трек на украинском языке

Как пишет Politeka.net, 42-летняя певица, которая родом из городка Кицмань, что на Буковине, Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) несколько лет назад переехала жить и работать в Россию. В 2009 Лорак вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиолу и родила ему дочь Софию. Однако через 10 лет пара развелась. В сети говорят, что бывший муж Лорак снова женится, а Лорак активно развивает сольную карьеру.

Недавно певица вернулась на Родину и анонсировала выход песни на украинском языке. В своем Instagram Лорак опубликовала видео, где она в черном атласном платье лежа в лодке поет долгожданную песню на украинском "Бачила".

"Каждая история любви особенная и неповторимая. В этом и есть ее смысл - проживать, отдавать, чувствовать, быть живым ❤️ Но иногда любовь не проходит, а поселяется в тебе навсегда, приобретая иную форму существования ... Откровенные признания становятся строками, а самые трогательные воспоминания находят отклик в сердцах миллионов людей", - написала Ани Лорак.

В комментариях поклонники певицы написали о своем увлечении украиноязычным треком певицы.

" 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Наша родная!!! Наша лучшая. Ждем еще много Украинских хитов они нам нужны.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " Украинский язык звучит ❤️🔥🔥🔥 вы молодец !!!! Вы украинская Дива 💋 ", "Спасибо за такую невероятную песню на родном украинском языке ❤️ Спасибо от всех украинских поклонников Вашего творчества", "Какая красивая песня! Спасибо вам за эту душевную композицию! Лучшая", - написали в сети.

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