Відомий український співак Олександр Пономарьов заключив в обіймах Ані Лорак

Як пише Politeka.net, архівні кадри талановитого дуету з'явилися на одній з фан-сторінок співачки. Як відомо, популярною Ані Лорак стала в Україні. На початку кар'єри артистка виконувала пісні українською мовою і записувала дуети з українськими виконавцями.

Все змінилося після того, як молода красуня знялася в мюзиклі «Вечори на хуторі біля Диканьки». Після цього проекту Лорак стала орієнтуватися на російський ринок. Останнім часом зірка живе і будує кар'єру в Росії.

На фан-сторінці вирішили згадати, що в середині 2000-х у Лорак було безліч спільних виступів з Олександром Пономарьовим.

«У 2005 році відбулася прем'єра спільної пісні Кароліни і Олександра - 100 Kisses», - підписали фото автори аккаунта.

Також в пості опублікували цілу серію відео, на яких Ані Лорак і Пономарьов співали в дуеті. Судячи з архівних кадрів, жоден масштабний концерт не обходився без зоряного дуету.

Нагадаємо, що Пономарьов в байкерській куртці показав брутальну сутність: "Олександр, ви такий...".

Як повідомляла Politeka, Пономарьов покрасувався біля своєї улюблениці: "це буде дует!".

Також Politeka писала, що Пономарьов насмішив новим фото з улюбленицею: "сидить задоволена".