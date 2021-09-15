Відомий український співак Олександр Пономарьов поділився своїми творчими планами

Як пише Politeka.net, 48-річний Пономарьов двічі був одружений. Зараз він приховує своє особисте життя від публіки. При цьому артист не приховує свого давнього захоплення мотоциклами, із задоволенням позуючи поруч зі своєю улюбленицею. На свіжому фото Пономарьов стояв біля своєї Хонди, красуючись в байкерському обмундируванні.

"Репетиції, репетиції, репетиції! Готуємо нову пісню! Це буде дует! Як думаєте з ким? П. с. поки погода дозволяє, пересуваюся на Хондочці", - підписав фото артист, заінтригувавши мережу.

У коментарях шанувальники стали вгадувати, з ким міг записати пісню Пономарьов.

"Дзідзьо або Тетяна Решетняк", "Можливо з Михайлом Фомою, суто чоловічий дует?", "Альоша?", "З Михайлом Фомою. Нам так хочеться", "Хочу дует з батьком Серафимом, бажано щось веселе, ви з ним як брати, і у вас обох бомбезне почуття гумору", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пономарьов здивував зовнішністю, показавши, як виглядав до слави: «який шикарний блондин».

А ще Politeka писала, що Пономарьов повеселив новим фото зі своєю улюбленицею: "сидить задоволена".

Також Politeka повідомляла, що Пономарьов в байкерській куртці розкрив свою брутальну сутність: "Олександр, ви такий...".