Знаменитий український співак Олександр Пономарьов поділився з шанувальниками ностальгічними спогадами, показавши себе ще зовсім дитиною

Як пише Politeka.net, в День Знань артист вирішив продемонструвати, як багато років тому він сам виглядав на шкільній лінійці.

Пономарьов знайшов у себе в архіві пам'ятні чорно-білі фото, на яких він стоїть у формі і з букетом квітів перед своєю школою. На цих знімках можна помітити, що волосся артиста в дитинстві було зовсім світлим, в той час як зараз воно швидше русяве.

"1 вересня – День Знань, 1980 рік, місто Хмельницький, район Ракове, школа номер 9! Знайдете мене?", - підписав фото Пономарьов.

Втім, для його шанувальників це не стало випробуванням.

"Від вчительки в другій", "звичайно. Найбільш щасливий хлопчина, який іде в школу", "Супер фото прекрасного блондина Олександра!", "Ми вас серед мільйонів знайдемо!", "Малий зовсім білявий", "відразу можна впізнати! Такий гарний Зоряний хлопчик!", "Який шикарний блондин", "знайшла ... З красивим букетом квітів ... Чудові Фото", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, 48-річний Пономарьов здивував визнанням, сівши за шкільну парту.

Як повідомляла Politeka, двічі розведений Пономарьов на всю країну заявив про свої почуття.

Також Politeka писала, що двічі розведеного Пономарьова засікли під ручку з відомою блондинкою, чий чоловік пішов до Ані Лорак.