Знаменитый украинский певец Александр Пономарев поделился с поклонниками ностальгическими воспоминаниями, показав себя еще совсем ребенком

Как пишет Politeka.net, в День знаний артист решил продемонстрировать, как много лет назад он сам выглядел на школьной линейке.

Пономарев нашел у себя в архиве памятные черно-белые фото, на которых он стоит в форме и с букетом цветов перед своей школой. На этих снимках можно заметить, что волосы артиста в детстве были совсем светлыми, в то время как сейчас они скорее русые.

«1 сентября – День знаний, 1980 год, город Хмельницкий, район Раковое, школа номер 9! Найдете меня?», - подписал фото Пономарев.

Впрочем, для его поклонников это не стало испытанием.

«От учительницы в второй», «Конечно. Наиболее счастливый паренек, который идет в школу», «Супер фото прекрасного блондина Александра!», «Мы вас среди миллионов найдем!», «Малой совсем блондин», «Сразу можно узнать! Такой красивый звездный мальчик!», «Какой шикарный блондин», «Нашла ... С красивым букетом цветов ... Замечательные Фото», - пишут люди в комментариях.

Напомним, 48-летний Пономарев удивил признанием, сев за школьную парту.

Как сообщала Politeka, дважды разведенный Пономарев на всю страну заявил о своих чувствах.

Также Politeka писала, что дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак.