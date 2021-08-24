Им было весело

Народного артиста Александра Пономарева зассекли под ручкой с певицей Татьяной Решетняк, известной как TAYANNA

Кадры разместила в Stories – Instagram украинская исполнительница Наталя Могилевская.

«Как вам такой квартет Александр Пономарев, Татьяна Решетняк, Сергей Бабкин. Отправляйте свою реакцию», - попросила у публики певица.

На предоставленных кадрах четверо артистов идут по улице и поют. Им весело. При этом Пономарев ведет под руку TAYANNA.

"Ой не біжи вода так швидко, ой зупинись хочь на хвилинку...", - поют артисты известную песню.

Как известно, 36-летняя Татьяна Решеняк была замужем за саунд-продюсером Егором Глебом, которому, после развода, приписывали роман с певицей Ани Лорак.

У 47-летнего Александра Пономарева было два брака и оба завершились разводами.

Сейчас народного артиста Украины считают одним из самых желанных холостяков страны, однако до сих пор неизвестно, свободно ли его сердце

О своих отношениях Пономарев теперь решил не распространяться и комментировать личную жизнь не собирается.

Ранее, в одном из интервью Александр признался, что мечтает стать примерным семьянином, но жениться раз и навсегда и построить крепкую семью у него пока не вышло.

Напомним, Александр Пономарев обескуражил внешностью рядом с сыном, который растет его копией

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