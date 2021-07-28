Известный исполнитель и автор песен Александр Пономарев показал фото с подросшим сыном

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Александр Пономарев, который в недавнем интервью раскрыл подробности судов за сына, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился интересным фотоколлажем, на котором показал, как его сын Саша изменился за пять лет.

Пономарев опубликовал два снимка с отдыха с сыном, только с разницей в пять лет. Первый снимок был сделан в 2016 году, когда Саше было 9 лет, а второй в 2021 году с уже 14-летним парнем. И если сын артиста здорово подрос и изменился за это время, то сам Пономарев остался прежним. В комментариях украинцы шутят, что исполнитель, как будто замороженный.

В подписи к публикации Александр написал: "Всего 5 лет разницы между этими фото! Слава Богу за все". Пользователи тут же принялись комментировать фотоколлаж: "Прекрасные фото!", "Такие классные", "Саша джуниор красавчик, и видно, что и хороший ребенок! Счастья вам обоим!", "Красиво", "Красавцы", "Одно лицо", "Папа, как замороженный. Не меняется", "Класс".

Напомним, Беда с экс-супругой Пономарева Мозговой, срочно понадобилась помощь медиков: "Накололи...".

Как сообщала Politeka, Мозговая жестко ответила Пономареву на откровение о ее измене: "Кто-то же из нас должен быть джентльменом".

Также Politeka писала, что Пономарев показал, каким красавчиком растет его сын, за которого он боролся в судах: "Был с нами вместе…".