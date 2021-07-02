Известный артист Александр Пономарев показал милое фото с сыном-подростком в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Александр Пономарев часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз певец выложил забавное фото с сыном-подростком Сашей, который подрастает настоящим красавцем.

Отметим, что недавно Александр рассказывал поклонникам, что сын Саша приехал к нему на месяц, и теперь они проводят много времени вместе, не забывая радовать фанатов яркими фото.

На новом снимке отец и сын запечатлены в интересной локации где-то среди гор в Грузии, куда отправились на отдых, оба мило позируют и улыбаются в камеру. "Все вопросы, где Сан Саныч, вот он, был с нами вместе в горах", - подписал фото Пономарев.

Напомним, что в недавнем интервью артист рассказал, что ему пришлось судиться в трех инстанциях с бывшей женой Викторией за то, чтобы видеться с сыном не раз в месяц, а раз в неделю. Теперь же парень больше времени проводит вместе со звездным отцом.

Напомним, Пономарев рассказал об ошибке во втором браке после измены Мозговой и борьбе за сына: "Меня это очень выбило".

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