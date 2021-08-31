Известный украинский певец Александр Пономарев напомнил о празднике

Артист уже много лет на сцене, но при этом продолжает развиваться свое творчество, пишет Politeka.net. Певец также ведет свой Инстаграм, на котором у него насчитывается уже 139 тысяч пользователей сети.

В этот раз Пономарев решил напомнить о празднике - Дне знаний, который отмечается 1 сентября. Певец подкрепил запись фото, на котором он запечатлен за партой.

"Ну что, уже завтра учиться! Кто-то взял бы меня учиться снова, я бы пошел 😁", - написал артист.

За два часа пост собрал сотни лайков и немного комментариев.

"Ага! Расскажите, что Вы прочитали из списка литературы на лето? Затем садитесь писать сочинение "Как я провел лето" 🤣", "Да были времена )", "Красивое фото", "Классное Фото!!! Школа, Студенческая жизнь незабываемый период в жизни каждого человека ...", - написали пользователи сети.

Отметим, Александр Пономарев родился 9 августа 1973 года. Артист занимался музыкой с ранних лет.

Известно, что певец был дважды женат: 10 лет жил с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового – Аленой, а в 2006 году женился на Виктории Мартынюк, с которой прожил шесть лет.

Напомним, дважды разведенный Пономарев на всю страну заявил о своих чувствах

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