Украинский певец Дэвид Аксельрод показал маленькую доченьку, которую воспитывает вместе с Мозговой

Как пишет Politeka.net, певец Дэвид Аксельрод (имя при рождении Владимир Ткаченко) стал известным после участия в проєктах "Голос країни" и "Х-Фактор". Мужчина женат на музыкальном продюсере Елене Мозговой, вместе с которой воспитывает двоих детей. Заметим, что ранее Аксельрод и Мозговая долго скрывали детей от публики. О том, что у них есть дочь Саломия, которые сейчас 6 лет, стало известно лишь через полгода после ее рождения.

Сейчас же Аксельрод активно делится семейными фотографиями в своем Instagram. На этот раз он опубликовал фото 6-летней Саломии у бассейна.

"Заказал "ружжо", сижду в засаде😂! Если у вас девочки, то вы меня понимаете 🙄☝️", - написал певец.

"Ох и выросла быстро! 🤩 Красавица 😉 😘 Папочка, готовьтесь))))", "Ох, тяжело тебе будет 😁 ", "красавица 😍👍 ", - написали поклонники.

Напомним, что в июле этого года Елена Мозговая впервые заговорила о серьезных проблемах со здоровьем. По ее словам, она уже поборола паралич лица и сильные боли, однако диагноз не разглашали. Лишь в конце августа стало известно, что Мозговая страдает от болезни Лайма или боррелиоза. Впереди у женщины длительное лечение.

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Напомним, что звезда "Голоса страны" Дэвид Аксельрод рассказал о жизни после тяжелой болезни: "Мой мир изменился".

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