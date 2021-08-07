Український співак і чоловік продюсера Олени Мозгової Девід Аксельрод здивував українців після хвороби

Як передає Politeka.net, Девід Аксельрод є українським виконавцем і зіркою шоу "Голос країни". Також, відомо, що Девід - чоловік відомого продюсера Олени Мозгової.

Як відомо, близько півроку тому на їх сім'ю звалилася хвороба Covid-19. Перше, що сталося зі співаком після захворювання - облисіння. Виконавець здивували українців тоді своїм новим образом.

"Волосся покладено на вівтар боротьби з COVID-19. Скажімо так, це одна з "послековідних" побочек. Але, як каже народна мудрість:" волосся не зуби – відросте", розповів у своєму Facebook артист.

Цього разу артист поділився новим фото в Instagram. На знімку Девід в новому синьому костюмі з білою сорочкою і шкіряними туфлями.

Також, після госпіталізації через хворобу Девід набрав вагу і вирішив зайнятися своїм харчуванням. Як повідомив артист у своєму Instagram, йому вдалося схуднути на 30 кілограм.

Раніше співак показував результат своєї дієти і наполегливих тренувань після хвороби.

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