Горе в семье звезды "Голоса страны" и Елены Мозговой всколыхнуло украинцев

Как сообщает Politeka.net, о своей беде известный украинский певец, участник "Голоса страны" и муж Елены Мозговой Дэвид Аксельрод рассказал в Instagram.

Их кошку Василису сбили прямо возле их дома. Ей не было даже года.

Дэвид Аксельрод добавил, что не смог рассказать дочери Соломии о том, что случилось. Девочке сказали, что кису украли.

Украинцы пишут артисту слова поддержки: «Сочувствую. Это так тяжело - терять своих любимцев. Не раз такое переживала...", "Эта потеря для нас взрослых тяжела, а для детей, трагедия», "искренне сочувствую! Такое очень трудно пережить", "Боже мой, Дэвид, я всем сердцем с тобой дорог ...... мне очень грустно и жаль. Обнимаю крепко тебя !!!!!!! Вася, пусть тебе будет хорошо на Радуге, подальше от людей», «мы живем возле трассы и тоже коты у нас долго не живут так жалко».

На некоторые из них Дэвид Аксельрод ответил. В частности на последний.

"Коко у нас уже почти 4 годика и все окей, то просто есть определенные люди. Ее убили прям возле дома. Даже не на дороге... за это еще больше больно», - отметил артист.

Также он поблагодарил всех за сочувствие.

Напомним, Дэвид Аксельрод показал, какой милахой растет их с мозговой дочь.

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