Украинский певец и муж продюсера Алены Мозговой Дэвид Аксельрод удивил украинцев после болезни

Как передает Politeka.net, Дэвид Аксельрод является украинским исполнителем и звездой шоу "Голос країни". Также, известно, что Дэвид - муж известного продюсера Алены Мозговой.

Как известно, около полугода назад на их семью свалилась болезнь Covid-19. Первое, что случилось с певцом после заболевания - облысение. Исполнитель удивили украинцев тогда своим новым образом.

"Волосы положены на алтарь борьбы с COVID-19. Скажем так, это одна из "послековидных" побочек. Но, как говорит народная мудрость: "Волосы не зубы – отрастут", рассказал в своём Facebook артист.

На этот раз артист поделился новым фото в Инстаграм. На снимке Дэвид в новом синем костюме с белой рубашкой и кожанными туфлями.

После госпитализации из-за болезни Дэвид набрал вес и решил заняться своим питанием. Как сообщил артист в своём Инстаграм, ему удалось похудеть на 30 килограмм.

Ранее певец показывал результат своей диеты и упорных тренировок после болезни: "Меняться всегда сложно, но имея поддержку родных тебе людей, по-моему, это уже 25% победы, потом уже идут: системность, питание и спорт. Моя мотивация, это счастье моих любимых девушек, их улыбки и любовь."

"29,2 кг с момента как меня выписали из больницы, прошло уже пол года, для меня они уже пролетели... Хотя иногда мне казалось, что это уже невозможно... После того как я набрал лишнего в период ковида и пост ковида.", поделился артист с поклонниками.

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