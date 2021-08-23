Співак Девід Аксельрод показав маленьку дочку, яку виховує разом із Оленю Мозговою

Як пише Politeka.net, співак Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко), який прославився завдяки участі в проєктах "Голос країни" і "Х-Фактор", одружений із музичним продюсером Оленою Мозговою. Пара виховує двох дітей, про народження яких довго не говорили. Наприклад, про те, що в Аксельрода та Мозгової є старша донечка 6-річна Соломія, стало відомо лише через півроку від її народження.

Зараз же Аксельрод активно ділиться сімейними світлинами у своєму Instagram. Так, цього разу він показав шанувальникам підрослу дочку Соломію. Дівчинка сиділа у білому платті та зосереджено дивилася у камеру.

"Т - Тато ✅ Тато тут музика дуже гучна....Тато а ми ще довго тут будемо? Ні, моя принцеса, ще 5 хвилин та підемо... Рілі? Так, доця, Рілі😂 Тато я тебе люблю❤️😘 Як інколи каже Соля, це було на ізі😂", - написав співак.

Як можемо здогадатися фото було зроблене під час Чорноморських ігор у Скадовську. Шанувальники написали багато коментарів.

"Принцеса Ельза сказала - тато виконав💃🏻👍💕 Красунечка Солічка😍", "Пиріжечок солоденький ❤️❤️❤️", "Бажання принцеси для Тата закон 😍", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що зірка "Голосу країни" схуд на 30 кг і втратив волосся після важкої хвороби, як він виглядає: "Здавалося, що це неможливо...".

Нагадаємо, що українці співчувають горю в сім'ї зірки "Голосу країни" і Олени Мозгової: "Таке дуже важко пережити".

A ще Politeka повідомлялa, що зірка "Голосу країни" і чоловік Олени Мозгової повідомив про трагедію: "Васю вбили...".