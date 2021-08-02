Співак Девід Аксельрод розповів про біду, яка сталася в його родині
Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак, учасник "Голосу країни" і чоловік Олени Мозгової Девід Аксельрод поділився подробицями у своєму Instagram.
"Васю вбили якісь виродки", - написав він, і показав фото своєї кішки.
Девід Аксельрод зазначив, що так і не міг розповісти доньці, що сталося з її улюбленицею.
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"Прощай Василиса Василівна "Васька" ❤ досі не можу в це повірити, що тебе більше немає... Соля думає, що тебе вкрали погані люди, я не зміг сказати що тебе вбили... Ти її любимка❤ Дякую, що була з нами. 3.03.21 - 1.08.21.",- написав співак.
Артист розповів, що кішку збили просто біля їхнього будинку.
Скільки я вже років за кермом але досі не розумію чому .... чому люди такі виродки!!! Літають на машинах як Скажені, прям біля будинку, в черговий раз!!! Це знову сталося і мені дуже боляче!» - написав артист.
Поклонники Дэвид Аксельрод поддреживают артиста.
"Боже((( як це жахливо(((( переживаю разом з вами((((( це дуже гірко", "дуже шкода🙏 важко і дорослому це сприйняти, а Солі, звичайно, потрібно якусь історію придумати-бо для дитини то велика травма", - пишуть у мережі.
Співак подякував усім за підтримку.
Нагадаємо, Девід Аксельрод показав, якою милахою росте їх з мозкової дочка.
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