Співак Девід Аксельрод розповів про біду, яка сталася в його родині

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак, учасник "Голосу країни" і чоловік Олени Мозгової Девід Аксельрод поділився подробицями у своєму Instagram.

"Васю вбили якісь виродки", - написав він, і показав фото своєї кішки.

Девід Аксельрод зазначив, що так і не міг розповісти доньці, що сталося з її улюбленицею.

"Прощай Василиса Василівна "Васька" ❤ досі не можу в це повірити, що тебе більше немає... Соля думає, що тебе вкрали погані люди, я не зміг сказати що тебе вбили... Ти її любимка❤ Дякую, що була з нами. 3.03.21 - 1.08.21.",- написав співак.

Артист розповів, що кішку збили просто біля їхнього будинку.

Скільки я вже років за кермом але досі не розумію чому .... чому люди такі виродки!!! Літають на машинах як Скажені, прям біля будинку, в черговий раз!!! Це знову сталося і мені дуже боляче!» - написав артист.

Поклонники Дэвид Аксельрод поддреживают артиста.

"Боже((( як це жахливо(((( переживаю разом з вами((((( це дуже гірко", "дуже шкода🙏 важко і дорослому це сприйняти, а Солі, звичайно, потрібно якусь історію придумати-бо для дитини то велика травма", - пишуть у мережі.

Співак подякував усім за підтримку.

Нагадаємо, Девід Аксельрод показав, якою милахою росте їх з мозкової дочка.

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