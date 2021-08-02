Певец Дэвид Аксельрод рассказал о беде, которая произошла в его семье

Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец, участник "Голосу країни" и муж Елены Мозговой Дэвид Аксельрод поделился подробностями в своем Instagram.

«Васю убили какие-то уроды», - написал он, и показал фото своей кошки.

Дэвид Аксельрод отметил, что так и не мог рассказать дочке, что произошло с ее любимицей.

"Прощай Василиса Васильевна «Васька»❤ до сих пор не могу в это поверить, что тебя больше нет... Соля думает, что тебя украли плохие люди, я не смог сказать что тебя убили... Ты ее любимка❤ Спасибо, что была с нами. 3.03.21 - 1.08.21.", - написал певец.

Артист рассказал, что кошку сбили просто возле их дома.

Сколько я уже лет за рулем но до сих пор не понимаю почему .... почему люди такие уроды!!! Летают на машинах как бешеные, прям у дома, в очередной раз!!! Это снова произошло и мне очень больно!» - написал артист.

Поклонники Дэвид Аксельрод поддреживают артиста.

"Боже((( как это ужасно(((( переживаю вместе с вами((((это очень горько", "очень шкода🙏 трудно и взрослому это воспринять, а Соли, конечно, нужно какую-то историю придумать-то для ребенка может большая травма", - пишут в Сети.

Певец поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, Дэвид Аксельрод показал, какой милахой растет их с Мозговой дочь.

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