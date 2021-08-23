Певец Дэвид Аксельрод показал маленькую дочь, которую воспитывает вместе с Еленой Мозговой
Как пишет Politeka.net, певец Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко), который прославился благодаря участию в проєктах "Голос страны" и "Х-Фактор", в браке с музыкальным продюсером Аленой Мозговой. Пара воспитывает двоих детей, о рождении которых долго не говорили. Например, о том, что у Аксельрода и Мозговой есть старшая дочь 6-летняя Соломия, стало известно лишь через полгода от ее рождения.
Сейчас же Аксельрод активно делится семейными фотографиями в своем Instagram. Так, на этот раз он показал поклонникам подросшую дочь Саломию. Девочка сидела в белом платье и сосредоточенно смотрела в камеру.
"П-Папа ✅ папа здесь музыка очень громкая....Папа а мы еще долго здесь будем? Нет, моя принцесса, еще 5 минут и пойдем... Рили? 😂 Да, доця, Рили, Папа, я тебя люблю ❤️😘 Как иногда говорит Соля, это было на изи 😂 ", - написал певец.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, куда они переехали с тремя детьми: "Там все самые богатые живут..."
Ведущий "Холостячки" Решетник высказался о неожиданном примирении Мишиной и Эллерта: "Верю..."
Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула..."
Найдено тело экс-начальника Нацполиции: первые подробности трагедии
Как можем догадаться фото было сделано во время Черноморских игр в Скадовске. Поклонники написали много комментариев.
"Принцесса Эльза сказала - папа исполнил 💃🏻👍💕 Красавица Соличка 😍 ", "пирожочек сладенький ❤️❤️❤️ ", "желание принцессы для папы закон 😍 ", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что звезда "Голоса страны" похудел на 30 кг и потерял волосы после тяжелой болезни, как он выглядит: "Казалось, что это невозможно...".
Напомним, что украинцы сочувствуют горю в семье звезды "Голоса страны" и Елены Мозговой: "Такое очень трудно пережить".
A еще Politeka сообщала, что звезда " Голоса страны "и муж Елены Мозговой сообщил о трагедии:" Васю убили...".