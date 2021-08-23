Певец Дэвид Аксельрод показал маленькую дочь, которую воспитывает вместе с Еленой Мозговой

Как пишет Politeka.net, певец Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко), который прославился благодаря участию в проєктах "Голос страны" и "Х-Фактор", в браке с музыкальным продюсером Аленой Мозговой. Пара воспитывает двоих детей, о рождении которых долго не говорили. Например, о том, что у Аксельрода и Мозговой есть старшая дочь 6-летняя Соломия, стало известно лишь через полгода от ее рождения.

Сейчас же Аксельрод активно делится семейными фотографиями в своем Instagram. Так, на этот раз он показал поклонникам подросшую дочь Саломию. Девочка сидела в белом платье и сосредоточенно смотрела в камеру.

"П-Папа ✅ папа здесь музыка очень громкая....Папа а мы еще долго здесь будем? Нет, моя принцесса, еще 5 минут и пойдем... Рили? 😂 Да, доця, Рили, Папа, я тебя люблю ❤️😘 Как иногда говорит Соля, это было на изи 😂 ", - написал певец.

Как можем догадаться фото было сделано во время Черноморских игр в Скадовске. Поклонники написали много комментариев.

"Принцесса Эльза сказала - папа исполнил 💃🏻👍💕 Красавица Соличка 😍 ", "пирожочек сладенький ❤️❤️❤️ ", "желание принцессы для папы закон 😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что звезда "Голоса страны" похудел на 30 кг и потерял волосы после тяжелой болезни, как он выглядит: "Казалось, что это невозможно...".

Напомним, что украинцы сочувствуют горю в семье звезды "Голоса страны" и Елены Мозговой: "Такое очень трудно пережить".

A еще Politeka сообщала, что звезда " Голоса страны "и муж Елены Мозговой сообщил о трагедии:" Васю убили...".