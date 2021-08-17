Зірка "Голосу країни" Девід Аксельрод розповів, як змінився після хвороби
Як передає Politeka.net, Дєвід Аксельрод (Володимир Ткаченко) є популярним українським співаком. Він прославився завдяки участі в проєктах "Голос країни" і "Х-Фактор". Також, він є чоловіком музичного продюсера Олени Мозгової.
Цього разу Девід поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках співак позує перед камерою в синьому костюмі, надітим на білу сорочку. В руках він тримає піджак.
Як відомо, нещодавно артист переніс на собі важку хворобу, через це він потрапив до лікарні, де набрав вагу. Після того, як він вийшов з лікарні, співак почав старанно займатися спортом і правильно харчуватися. Захворювання вдарило по ньому і з іншого боку, Девід зізнався, що у нього сильно випадало волосся в цей період. У підсумку артист повністю поміняв свій образ.
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"В - Виклик
Мене і раніше доводитися приймати різний життєвий виклик, проте тільки після запах смерть, я усвідомивши наскільки сильно я сам дати кинувши виклик свого життя, змінивши себе і зовні, і внутрішньо. Мій світ змінюватися, тепер він наповнений і гармонійний, весь зайвий піти, а важливий набути нові фарби. За фактом, кожна наш день це новий виклик самому собі.", розповів співак.
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