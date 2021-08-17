Звезда "Голосу країни" Дэвид Аксельрод рассказал, как изменился после болезни
Как передает Politeka.net, Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) является популярным украинским певцом. Он прославился благодаря участию в проектах "Голос країни" и "Х-Фактор". Также, он является мужем музыкального продюсера Алены Мозговой.
На этот раз Дэвид поделился новыми фото на своей странице в Инстаграм. На снимках певец позирует перед камерой в синем костюме, надетым на белую рубашку. В руках он держит пиджак.
Как известно, недавно артист перенес на себе тяжелую болезнь, из-за этого он попал в больницу, где набрал вес. После того, как он вышел из больницы, певец начал усердно заниматься спортом и правильно питаться. Заболевание ударило по нему и с другой стороны, Дэвид признался, что у него сильно выпадали волосы в этот период. В итоге артист полностью поменял свой образ.
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"В - Вызов
Мне и раньше приходилось принимать разные жизненные вызовы, но только после запаха смерти, я осознал насколько сильно я сам хочу бросить вызов своей жизни, изменив себя и внешне, и внутренне. Мой мир изменился, теперь он наполнен и гармоничный, все лишнее ушло, а важное приобрело новые краски. По факту, каждый наш день это новый вызов самому себе.", рассказал певец.
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