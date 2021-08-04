Горе в сім’ї зірки "Голосу країни" і Олени Мозгової сколихнуло українців

Як повідомляє Politeka.net, про свою біду відомий український співак, учасник "Голосу країни" і чоловік Олени Мозгової Девід Аксельрод розповів в Instagram.

Їхню кішку Василісу збили просто біля їхнього будинку. Їй не було навіть року.

«Скільки я вже років за кермом але ще й досі не розумію чому.... чому люди такі уроди!!! Літають на автівках як скажені, прям біля дому, вже вкотре!!! Це знову сталося і мені дуже болить!», - писав артист.

Девід Аксельрод додав, що не зміг розповісти дочці Соломії про те, що сталося. Дівчинці сказали, що кицю вкрали.

Українці пишуть артисту слова підтримки: «Співчуваю. Це так тяжко - втрачати своїх улюбленців. Не раз таке переживала...», «Ця втрата для нас дорослих важка, а для дітей, трагедія», "Щиро співчуваю! Таке дуже важко пережити", «Боже мій, Девід, я всім серцем з тобою дорогий ...... мені дуже сумно і шкода. Обіймаю міцно тебе !!!!!!! Вася, нехай тобі буде добре на веселці, подалі від людей», «Ми живемо бiля трасси i теж коти у нас довго не живуть так шкода».

На деякі з них Девід Аксельрод відповів. Зокрема на останній.

«Коко в нас вже майже 4 рочки і все окей, то просто є певні люди. Її вбили прям біля дому. Навіть не на дорозі... за це ще більше боляче», - зазначив артист.

Також він подякував усім за співчуття.

Нагадаємо, Девід Аксельрод показав, якою милахою росте їх з мозкової дочка.

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