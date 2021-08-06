Певец Александр Пономарев похвастался снимком, сделанным в бассейне

Известный украинский певец, композитор и народный артист Александр Пономарев активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 138 тысяч преданных фанатов.

Сейчас 47-летний артист наслаждается отпуском. И делится с поклонниками соответствующими кадрами, передает Рoliteka.net.

«А без очков меня часто узнают и я этим пользуюсь! 😅 Хорошей пятницы!» - подписал артист новый снимок.

«Супер», -«Хорошего отдыха», - пишут фолловеры певца в комментариях.

Ранее Александр Пономарев уже делился кадрами своих развлечений на отдыхе. Так, на одном из видео он отдыхал на яхте, и решил похвастаться своим прыжком в воду. При этом погрузиться певец решил вместе с камерой, чтобы полностью заснять процесс.

"Качающееся видео !!! Людей со слабым вестибулярным аппаратом прошу пропустить его!", - подписал видео Пономарев.

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