Известный украинский певец Александр Пономарев растрогал откровенным рассказом о своих чувствах
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм.
«Безгранично в тебя влюблен ... Продолжаю поздравлять с Днем Независимости тебя, моя Украина», - написал артист и презентовал свой новый клип на композицию "Влюбленный".
На видео Александр Пономарев сидит за белым роялем и поет о любви. Ему подыгрывает целая оркестровая группа в классических костюмах.
Композиция поразила поклонников творчества певца и его коллег.
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«Саша когда слушаю тебя - душа и плачет и смеется и летит... Ты супер!!! Спасибо что ты есть в Украине!", "Искренне благодарю за ваше творчество! Вчера слушала концерт ко Дню Независимости и держала огромное удовольствие, а сегодня появилась возможность в очередной раз отдохнуть душой от вашего роскошного голоса и музыки! Вдохновения Вам в дальнейшей жизни!", "Невероятно лирическая, мелодичная, мечтательная песня... Непревзойденные слова и музыка, которые касаются души слушателя... Прекрасно! Спасибо», - пишут в комментариях.
У 47-летнего Александра Пономарева было два брака и оба завершились разводами. Сейчас о своей личной жизни Пономарев не рассказывает.
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