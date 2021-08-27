Известный украинский певец Александр Пономарев растрогал откровенным рассказом о своих чувствах

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм.

«Безгранично в тебя влюблен ... Продолжаю поздравлять с Днем Независимости тебя, моя Украина», - написал артист и презентовал свой новый клип на композицию "Влюбленный".

На видео Александр Пономарев сидит за белым роялем и поет о любви. Ему подыгрывает целая оркестровая группа в классических костюмах.

Композиция поразила поклонников творчества певца и его коллег.

"Очень красиво", - отреагировал Дзидзьо.

«Саша когда слушаю тебя - душа и плачет и смеется и летит... Ты супер!!! Спасибо что ты есть в Украине!", "Искренне благодарю за ваше творчество! Вчера слушала концерт ко Дню Независимости и держала огромное удовольствие, а сегодня появилась возможность в очередной раз отдохнуть душой от вашего роскошного голоса и музыки! Вдохновения Вам в дальнейшей жизни!", "Невероятно лирическая, мелодичная, мечтательная песня... Непревзойденные слова и музыка, которые касаются души слушателя... Прекрасно! Спасибо», - пишут в комментариях.

У 47-летнего Александра Пономарева было два брака и оба завершились разводами. Сейчас о своей личной жизни Пономарев не рассказывает.

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