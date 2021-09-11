Відомий український співак Олександр Пономарьов показав своє захоплення
Як пише Politeka.net, 48-річний артист є великим шанувальником мотоциклів. Він часто подорожує і пересувається на своєму «залізному коні». На свіжому фото в Instagram Пономарьов постав у байкерській куртці з шоломом в руках. Артист зручно вмостився на асфальті, показавши свою брутальну сутність. На тлі виднілася гордість Понмарьова - його мотоцикл.
"Наїздився сьогодні", - підписав фото артист.
У коментарях Пономарьову залишили масу приємних слів.
"Ого. Спортсмен", "Красунчик", "Олександр, ви такий класний!", "Фото супер! Крутий байкер!", "Так от, хто у мене під вікнами по проспекту деренчить", "Кадр з кліпу, класна фотка", "Напевно класне відчуття, незважаючи на втому", - пишуть користувачі Мережі.
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Олександр Пономарьов настільки любить мотоцикли, що одного разу навіть приїхав на «залізному коні» до сина на перший дзвінок. Такий вчинок артиста неоднозначно оцінили в мережі.
Нагадаємо, що Олександр Пономарьов на всю країну заявив про свої почуття: «закоханий».
Ще Politeka писала, що Пономарьов здивував зовнішністю до популярності: "Шикарний блондин".
Також Politeka повідомляла, що Пономарьов сів за шкільну парту, здивувавши визнанням.