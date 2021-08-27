Відомий український співак Олександр Пономарьов зворушив відвертою розповіддю про свої почуття
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Інстаграм.
«Безмежно в тебе закоханий … Продовжую вітати із Днем Незалежності тебе, моя Україно», - написав артист та презентував свій новий кліп на композицію "Закоханий".
На відео Олександр Пономарьов сидить за білим роялем і співає про кохання. Йому підіграє ціла оркестрова група в класичних костюмах.
Композиція вразила прихильників творчості співака та його колег.
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«Дуже красиво», - відреагував Дзідзьо.
«Сашко коли слухаю тебе - душа і плаче і сміється і летить... Ти супер!!! Дякую що ти є в України!», «Щиро дякую за Вашу творчість! Вчора слухала концерт до дня незалежності і тримала величезнезадоволення, а сьогодні з'явилась можливість в черговий раз відпочити душею від вашого розкішного голосу та музики! Натхення Вам у подальшому житті!», «Неймовірно Лірична, Мелодійна, Мрійлива пісня... Неперевершені слова і Музика, які торкаються Душі Слухача... Прекрасно! Щиро Дякую», - пишуть у коментарях.
У 47-річного Олександра Пономарьова було два шлюби і обидва завершилися розлученнями. Наразі про своє особисте життя Пономарьов не розповідає.
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