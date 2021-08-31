Відомий український співак Олександр Пономарьов нагадав про свято

Артист вже багато років на сцені, але при цьому продовжує розвиватися свою творчість, пише Politeka.net. Співак також веде свій Instagram, на якому у нього налічується вже 139 тисяч користувачів мережі.

Цього разу Пономарьов вирішив нагадати про свято - День знань, яке відзначається 1 вересня. Співак підкріпив запис фото, на якому він зображений за партою.

"Ну що, вже завтра вчитися! Хтось взяв би мене вчитися знову, я б пішов 😁", - написав артист.

За дві години пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"Ага! Розкажіть, що Ви прочитали зі списку літератури на літо? Потім сідайте писати твір" Як я провів літо"🤣", " так були часи)", "красиве фото", " класне Фото!!! Школа, Студентське життя незабутній період в житті кожної людини ...",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олександр Пономарьов народився 9 серпня 1973 року. Артист займався музикою з ранніх років.

Відомо, що співак був двічі одружений: 10 років жив з дочкою українського композитора-пісняра і співака Миколи Мозгового – Оленою, а у 2006 році одружився на Вікторії Мартинюк, з якою прожив шість років.

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