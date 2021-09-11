Известный украинский певец Александр Пономарев показал свое увлечение
Как пишет Politeka.net, 48-летний артист является большим поклонником мотоциклов. Он часто путешествует и передвигается на своем «железном коне». На свежем фото в Инстаграм Пономарев предстал в байкерской куртке со шлемом в руках. Артист удобно умостился на асфальте, показав свою брутальную сущность. На фоне виднелась гордость Понмарева – его мотоцикл.
«Наездился сегодня», - подписал фото артист.
В комментариях Пономареву оставили массу приятных слов.
«Ого. Спортсмен», «Красавчик», «Александр, вы такой классный!», «Фото супер! Крутой байкер!», «Так вот, кто у меня под окнами по проспекту дребезжит», «Кадр из клипа, классная фотка», «Наверное классное ощущение, несмотря на усталость», - пишут пользователи сети.
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Александр Пономарев настолько любит мотоциклы, что однажды даже приехал на «железном коне» к сыну на первый звонок. Такой поступок артиста неоднозначно оценили в сети.
Напомним, что Александр Пономарев на всю страну заявил о своих чувствах: «Влюблен».
Еще Politeka писала, что Пономарев удивил внешностью до популярности: «Шикарный блондин».
Также Politeka сообщала, что Пономарев сел за школьную парту, удивив признанием.